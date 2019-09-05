Как экономить с дебетовой картой?

Лето закончилось, отдыхающие вернулись из отпусков. И как это обычно бывает — настало время экономить. Один из способов — это как раз тот ресурс, откуда мы обычно деньги тратим — дебетовая карта. Как же именно можно сберегать, а еще получать по карте бонусы и доход? Сравним основные опции в пяти крупных банках.

Источник фото: телеканал «360»

В нашем рейтинге — топ-5 крупных банков, широко представленных в регионах, включая Московский: это Ситибанк, Райффайзенбанк и Альфа-Банк, Русский Стандарт и Московский кредитный банк.

Плата за обслуживание

В 3600 рублей в год обойдется карта от Ситибанка. Более, чем вдвое дешевле — в Райффайзенбанке, 1490 рублей. Альфа-Банк предлагает обслуживаться за 1200 рублей. Самые демократичные цены за год у МКБ и «Русского Стандарта» — оба возьмут 1188 рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, в МКБ обслуживаться можно и вовсе бесплатно, если выполнить одно из условий. Тратить с карты от 30 тысяч рублей в месяц или если ту же сумму вам переведут за месяц со счета другого банка.

Источник фото: телеканал «360»

Также можно сохранять среднемесячный остаток в 50 тысяч рублей. И еще — бесплатной «Москарта» от МКБ будет, если у вас есть срочные вклады не меньше 50 тысяч.

Проценты на остаток

Теперь — о процентах на остаток. Такая опция есть не у всех банков. По 5% годовых дают МКБ и «Русский Стандарт». Для этого на счете ежемесячно должна быть минимальная сумма — например, у МКБ это 30 тысяч рублей до 4-х месяцев, далее — 50000 рублей. А вот держателям карты Альфа-Банка, чтобы получать доход, надо не копить, а тратить: более 70000 рублей каждый месяц.

Источник фото: телеканал «360»

Смс-информирование

Смс-информирование платное почти везде. Больше, чем в остальных банках из рейтинга, возьмут за эту услугу в Ситибанке — 89 рублей в месяц. У Райффайзенбанка — это 60 рублей, и по 59 рублей в «Русском Стандарте», Альфа-Банке и МКБ.

Источник фото: телеканал «360»

Комиссия на переводы

Одна из главных опций любой платежной карты — это переводы. Комиссия у банков из нашего топа начинается с 1,95% — столько возьмут в Альфа-Банке. Чуть меньше — у Райффайзенбанка: 1,5%. 1% берет «Русский Стандарт», 0,75% — Ситибанк. Бесплатно на карту другого банка можно переводить с картой МКБ — никакой комиссии до 50 тысяч рублей, свыше этой суммы — фиксированная ставка 1%.

Источник фото: телеканал «360»

Возвращаем процент с покупок: программы лояльности и кешбэк

Программы лояльности есть у всех банков нашего рейтинга. Самое скромное поощрение у Альфа-Банка — до 1% с любых покупок, в отдельных категориях значительно больше — до 10%. Райффайзенбанк возвращает до 3,9%. В Ситибанке и «Русском Стандарте» за потраченное начислят до 7,5 и 15% соответственно. Самый щедрый кешбэк из банков нашего рейтинга — у МКБ. Максимально экономить помогают персональные предложения. Так, по «Москарте» за покупки у партнеров начисляют до 25%.

Источник фото: телеканал «360»

Расплачиваясь «Москартой», можно получать до 36000 рублей в год по программе «МКБ Бонус». Для этого надо выбрать две категории из пяти — к примеру, «АЗС» и «Кафе и рестораны». Так, за каждую заправку или ужин с друзьями начисляют бонусы: 1 балл — 1 рубль. Ими можно компенсировать покупку с прошлого месяца суммой от 1000 рублей.