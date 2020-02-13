    13 февраля 2020, 05:14

    Как будут развивать особую экономическую зону Санкт-Петербурга

    Ирина Нагайникова

    Руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона „Санкт-Петербург“» Анастасия Рябинина рассказала, как развивается проект. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Рябинина заявила, что сейчас федеральный проект включает 27 площадок в стране, в Санкт-Петербурге имеется техника внедренческого типа. Кроме того, предоставлены преференции в сфере технологий.

    «У нас две площадки — на севере и на юге города. Мы предоставляем им льготную ставку на аренду земли, у нас есть таможенные преференции и достаточно большие возможности для развития, планируем открыть третью площадку», — рассказала она.

    Главными достижениями проекта в прошлом году Рябинина назвала рост объемов, а также существенный (более чем на 20%) рост инвестиций.

    «Всего 56 компаний-резидентов. За все время работы ОЭЗ уплачено налогов болеечетырех миллиардов рублей, мы открыты к новым резидентам, а также готовы предоставить участки, на которых нужно строить производство», — заявила Рябинина.