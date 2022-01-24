Кадыров заявил, что Чечня не выживет без России

Власти РФ тратят на содержание Чечни по 300 миллиардов рублей в год, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом он сообщил в прямом эфире со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым, передала «Газета.ru».

Глава Чечни назвал себя пехотинцем президента РФ, указав, что подчиняется лидеру страны, как никто другой. Без поддержки России республика не продержится даже месяц, отметил он.

«Представьте, Россия за год на содержание народа Чеченской Республики 300 миллиардов тратит», — сказал Кадыров.

Он указал, что регион не справится без дотаций из центра. Кадыров напомнил, что на территории республики нет месторождений газа и нефти. Россия обеспечивает Чечню даже электричеством.

Кадыров признался, что в прошлом тоже думал, что его республика должна быть независимой, но позже все-таки осознал, что Чечня не продержится без российской помощи.

«Без России мы не выживем. <…> Не слушайте всяких шайтанов», — заявил он.

Ранее Кадыров объяснил свои слова о том, что Украину уже давно могли бы присоединить к России.