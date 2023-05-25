Деньги 25 мая 2023, 10:29 Кадровые агентства пожаловались на нехватку в России топ-менеджеров «Коммерсант»: эмиграция спровоцировала в России дефицит управленцев РИА «Новости»

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На рынке труда возник дефицит топ-менеджеров, особенно с редкими управленческими компетенциями. Некоторые работодатели согласились увеличить зарплату, изменить структуру и принять руководителей на удаленный формат или по совместительству, сообщил «Коммерсант».

Опрошенные кадровые агентства заявили о нехватке достойных соискателей на управленческие посты. Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Ольга Ворошилова заявила, что количество запросов на поиск таких специалистов увеличилось вдвое, как и средний срок закрытия вакансий — с трех до шести месяцев. В основном, по ее словам, управленцев искали компании из сфер добычи нефти, производства металлов, химической промышленности и агробизнеса.

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Специалисты связали это с массовой миграцией из России и увеличением спроса на топ-менеджеров с новыми компетенциями, например, талантливых антикризисных руководителей, умеющих решать бизнес-задачи быстро и прагматично, способных к стратегическому мышлению.

«В сегменте топ-менеджеров с зарплатой свыше 60 миллионов рублей в год уехала примерно треть, 20–60 миллионов — примерно четверть», — сказала управляющий партнер рекрутингового агентства «Руспартнерс» Дина Акимова.

По ее словам, компании нашли способы решить проблему. Некоторые так перестроили структуру, чтобы открытых вакансий стало меньше, другие разрешили своим сотрудникам работать удаленно из других стран или приезжать время от времени. Работодатели повысили управленцам зарплаты на 30-50% или разрешили трудиться одновременно в двух фирмах.

Президент России Владимир Путин изменил Концепцию государственной миграционной политики и поручил принять дополнительные меры для удержания кадров на родине.