Кабмин выступил против признания криптовалют деньгами

Правительство России выступает против признания криптовалют средством расчета или деньгами. Такую позицию в ходе выступления в Госдуме изложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написала «Парламентская газета».

Кабмин выступает против признания криптовалют средством расчета в России, сказал Мишустин. Однако над регулированием рынка нужно серьезно поработать, добавил он.

Криптокошельки есть у более 10 миллионов россиян, рассказал Мишустин. В общей сложности на эти кошельки перевели более 10 триллионов рублей, отметил глава правительства.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее предложил признать криптовалюты личным имуществом. Планируется, что такие поправки в Налоговый кодекс могут принять до конца 2022 года.

Банк России ранее выступил против легализации оборота криптовалют, которые по своей сути являются финансовой пирамидой, согласно оценке регулятора.

Кандидатов на выборах в России ранее обязали отчитываться о приобретении криптовалют, а также владении другими цифровыми активами.