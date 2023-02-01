Деньги 01 февраля 2023, 15:19 Кабмин выделит около 2,5 млрд рублей регионам на проведение социальной газификации Премьер Мишустин анонсировал выделение около 2,5 млрд рублей на программу газификации Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Правительство выделит около 2,5 миллиарда рублей на помощь в проведении программы социальной газификации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина. В программе примут участие 54 региона.

«Правительство частично компенсирует регионам с низкой бюджетной обеспеченностью такие расходы, для чего в текущем году будет выделено около 2,5 миллиарда рублей. Средства получат 54 субъекта Российской Федерации», — отметил Мишустин.

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Он обратил внимание, что некоторым категориям граждан окажут дополнительную поддержку. В их числе участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, семьи с низкими доходами. Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей.

Главам краев и областей дали поручение информировать жителей о возможности получения такой помощи и исключить излишнюю бюрократию.

По данным кабмина, общее количество заявок на бесплатное подведение газовых магистралей к участкам составило около миллиона.

В начале января стало известно, что газификацию российских регионов переведут на альтернативные источники.