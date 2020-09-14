Кабмин выделит еще 1,73 млрд рублей на выплаты семьям с третьим ребенком

Кабинет министров России выделит еще 1,73 миллиарда рублей на выплаты семьям, в которых родился третий ребенок.

Уточняется, что соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно указу, практически по 10,5 тысячи рублей будут получать родители, у которых появился третий наследник.

С сентября нынешнего года пособие получат 517 тысяч нуждающихся семей из восьми регионов. В их числе Башкортостан, Северная Осетия, Удмуртская и Чувашская республики. Помимо прочего, в список вошли Иркутская, Ленинградская и Сахалинская области, а также Чукотский автономный округ, информирует телеканал ОТР.

Ранее сообщалось, что правительство страны выделит дополнительные 35 миллиардов рублей на выплаты пособий по безработным людям. Соответствующее распоряжение подписал Мишустин. Такое решение было принято, чтобы денежные средства дошли до всех нуждающихся. В настоящий момент на пособия уже потратили 109,4 миллиарда рублей. Это цифра составляет 83% от заложенных на эти цели в бюджете средств.