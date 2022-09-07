Кабмин России утвердил ставки и срок выдачи промышленной ипотеки | 360°

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Кабмин России утвердил ставки и срок выдачи промышленной ипотеки

Премьер России Мишустин утвердил ставки, срок и сумму промышленной ипотеки

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Российские предприятия смогут получать кредиты на покупку недвижимости под производство по льготной ставке. Параметры программы промышленной ипотеки утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства России.

Мишустин подписал постановление о предоставлении новой меры поддержки. Технологическим компаниям оформят кредиты на расширение производства под 3%, остальным — под 5%. Максимальный срок ссуды составит семь лет, сумма — 500 миллионов рублей.

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«Совершенно очевидно, что новый инструмент будет востребован, он бизнесу интересен», — сказал глава кабмина.

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Концепцию промышленной ипотеки разработали в блоке правительства Московской области, работу инициировал губернатор региона Андрей Воробьев. После того как идею поддержал президент России Владимир Путин, кабмин РФ объявил о запуске программы по всей стране.

Заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева объяснила, что промышленная ипотека очень важна для региона, так как Подмосковье лидирует в развитии промышленной инфраструктуры.

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