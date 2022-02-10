Кабмин подготовил закон об индексации военных пенсий

Законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% подготовили в правительстве. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написало РИА «Новости».

Пенсию повысят не только военным пенсионерам, но и вышедшим на пенсию сотрудникам органов внутренних дел и других структур, том числе МВД, Росгвардии, МЧС, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры. Надбавку к пенсиям начислят начиная с 1 января 2022 года, как уже сделали остальным пенсионерам в этом году.

Мишустин попросил Госдуму как можно скорее рассмотреть законопроект, чтобы все получили повышенные пенсии в положенный срок и в полном объеме.

Пенсии военным ранее предложил проиндексировать выше уровня инфляции президент России Владимир Путин. Глава государства говорил в январе, что это затронет 2,6 миллиона человек. Изначально планировалось, что в 2022 году военные пенсии проиндексируют только с 1 октября и только на 4%. Но так как инфляция по итогам 2021 года составила 8,4%, Путин предложил повысить пенсии на 8,6%, передавал RT.