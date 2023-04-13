Деньги 13 апреля 2023, 10:53 Кабмин обсудил улучшение прогноза по ВВП — СМИ ТАСС: в правительстве обсудили рост ВВП России на 1% в 2023 году и на 2% через год РИА «Новости»

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Рост экономики России в 2023 году ускорится до 1%, а еще через год валовый внутренний продукт увеличится на 2%. Такой сценарий обсудили в правительстве при подготовке нового прогноза социально-экономического развития, сообщил источник ТАСС.

«В правительстве есть оценки около 1% в этом году, в следующем — 2%. Это текущие оценки, они пока еще не в официальном прогнозе, но в текущих оценках такие ожидания есть», — сказал он.

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Обновленный прогноз социально-экономического развития России выйдет в апреле. Сценарные условия развития экономики на ближайшие три года лягут в основу бюджета. Министр экономического развития Максим Решетников ранее заявил, что рост ВВП по итогам 2023 года может превысить 0,1-0,2%.

Всемирный банк тоже улучшил прогноз по экономике России. Он ожидает по итогам 2023 года спад на 0,2% вместо озвученных ранее 3,3%. В 2024 году ВВП увеличится на 1,2%. Международный валютный фонд оценил рост отечественной экономики в этом году на 0,3%, в 2024 году — на 2,1%. Западные аналитики недооценили гибкость российской экономики, заявили в Минэкономразвития.