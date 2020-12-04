Рубль обновил трехмесячный максимум к доллару на торгах

К закрытию Московской биржи 3 декабря доллар стоил на торгах ниже 75 рублей. Нацвалюта обновила максимум с начала сентября на фоне решения ОПЕК+ притормозить со снятием ограничений на добычу нефти.

На момент закрытия биржи за доллар давали в среднем 74,45 рубля, что на 62 копейки ниже, чем днем ранее. Курс евро снизился на 47 копеек — до 90,40 рубля.

Официальные курсы Банка России на 4 декабря. Доллар — 75,20 рубля, евро — 91,20 рубля.

В четверг страны ОПЕК+ согласовали повышение уровня добычи с января 2021 года на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Изначально планировалось утвердить рост добычи на два миллиона баррелей, но, как пояснил вице-премьер России Александр Новак, «в зимний период, когда снижен спрос, это для рынка было бы небезопасно». Россия с января сможет увеличить добычу на 125 тысяч баррелей в сутки.

Договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с апреля 2020 года — после рекордного обвала цен. В январе нефть марки Brent стоила дороже 70 долларов за баррель, в марте — 25 долларов и ниже.