К борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО привлекут частных детективов
Российский союз автостраховщиков (РСА) совместно с Банком России при поддержке МВД разрабатывают законопроект о детективной деятельности на рынке страховых услуг. Документ позволит привлекать частных детективов к борьбе с мошенниками, зарабатывающими на страховке ОСАГО, сообщили «Известиям» в РСА.
Там добавили, что подразделения по борьбе с мошенничеством будут созданы и внутри самих страховых компаний.
В ЦБ уточнили, что в результате и страховщики, и детективы получат дополнительные полномочия.
По словам экспертов, частных сыщиков, которые разбираются в автостраховании, в стране менее тысячи человек. Кроме того, их услуги стоят дорого. Привлечь детектива сейчас можно только с согласия автовладельца.
По данным ЦБ, чаще всего мошенничество с выплатой страховки по ОСАГО встречается в девяти регионах. Это Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия.