К борьбе с мошенниками на рынке ОСАГО привлекут частных детективов

Там добавили, что подразделения по борьбе с мошенничеством будут созданы и внутри самих страховых компаний.

В ЦБ уточнили, что в результате и страховщики, и детективы получат дополнительные полномочия.

По словам экспертов, частных сыщиков, которые разбираются в автостраховании, в стране менее тысячи человек. Кроме того, их услуги стоят дорого. Привлечь детектива сейчас можно только с согласия автовладельца.

По данным ЦБ, чаще всего мошенничество с выплатой страховки по ОСАГО встречается в девяти регионах. Это Краснодарский и Ставропольский края, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Карачаево-Черкесия.