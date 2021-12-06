Рубль просел по отношению к бивалютной корзине

Российский рубль начал падать по отношению к доллару и евро в понедельник, 6 декабря. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

К закрытию торгов доллар вырос 47 копеек, что больше на 0,64% по сравнению с прошлыми данными. За одну единицу американской валюты теперь придется заплатить 74,31 рубля. Максимальный показатель в 74,39 рубля зафиксировали в 20:00.

Евро прибавил сразу 56 копеек и теперь его курс составляет 83,82 рубля. Это на 68% выше, чем было на начало торгов. Максимальный показатель в 83,87 рубля также наблюдался около 20:00, но потом рубль немного отыграл свое падение.

Не исключено, что против российской валюты сыграло сообщение о возможности введения новых санкций со стороны США. Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники, новые ограничения могут коснуться энергетических компаний, а также могут оставить Россию без SWIFT. Эта информация появилась в российских СМИ в это же время.

Журналисты телеканала отметили, что окончательное решение о новом санкционном пакете против России еще не приняли. Сейчас Белый дом обсуждает этот вопрос со своими партнерами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения американских журналистов продолжением информационной истерики, которая наблюдается в СМИ последние несколько недель.