Деньги 26 декабря 2023, 11:50 Южная Корея ограничит поставки аккумуляторов и строительной техники в Россию Правительство Южной Кореи ограничит поставки 682 товаров в Россию и Белоруссию Liu Yun/Xinhua/globallookpress

Читать 360tv в

Власти Южной Кореи введут дополнительные санкции против России и Белоруссии. Правительство ограничит экспорт 682 товаров, в том числе аккумуляторных батарей, сообщил сайт dnews.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи объявило, что к 15 января 2024 года пересмотрит 33-е Уведомление об импорте и экспорте стратегических материалов. Список товаров, которые запретили поставлять в Россию и Белоруссию, расширят до 1159 наименований. В него внесут 682 вида продукции, в том числе станки, тяжелую строительную технику, детали самолетов и аккумуляторные батареи.

Реклама

Исключение сделают для компаний, которые заключили контракты до введения новых санкций или вынуждены поставлять товары своим дочерним организациям. Каждый случай рассмотрят индивидуально в судебном порядке.

Южная Корея уже запретила поставки квантовых компьютеров, подшипников и сталелитейной продукции. МИД России заявил, что санкции плохо скажутся на международных отношениях.