Юшков: колебания нефтяного рынка не отразятся на России

Минэнерго США предрекло падение цен на нефть в грядущем 2020 году.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, на что ориентировались американские коллеги, делая это заявление.

По словам Юшкова, США отталкивались от перспективы продолжения торговой войны с Китаем.

«Я думаю, что американцы исходят из двух утверждений: во-первых, что будет продолжаться рост добычи сланцевой нефти, во-вторых, что будет продолжаться торговая война между США и Китаем. И если так, то мировая торговля и производство будут снижаться, а значит, нефти не надо будет так много. То есть темпы роста потребления нефти не будут сильно расти, а будут замедляться», — пояснил аналитик.

Юшков подчеркнул, что России нечего опасаться.

«Для России ничего страшного здесь нет, у нас бюджет сверстан из 40 с небольшим долларов за баррель, так что мы рассчитываем на еще более негативный сценарий. А то, что цена сейчас 60 долларов за баррель, означает, что у нас формируются дополнительные резервные фонды», — заверил аналитик.