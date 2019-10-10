  • Юшков: колебания нефтяного рынка не отразятся на России

    10 октября 2019, 15:47

    Ирина Нагайникова

    Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заверил, что Россия не пострадает от снижения цен на нефть, сообщило ИА НСН.

    Минэнерго США предрекло падение цен на нефть в грядущем 2020 году.

    Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, на что ориентировались американские коллеги, делая это заявление.

    По словам Юшкова, США отталкивались от перспективы продолжения торговой войны с Китаем.

    «Я думаю, что американцы исходят из двух утверждений: во-первых, что будет продолжаться рост добычи сланцевой нефти, во-вторых, что будет продолжаться торговая война между США и Китаем. И если так, то мировая торговля и производство будут снижаться, а значит, нефти не надо будет так много. То есть темпы роста потребления нефти не будут сильно расти, а будут замедляться», — пояснил аналитик.

    Юшков подчеркнул, что России нечего опасаться.

    «Для России ничего страшного здесь нет, у нас бюджет сверстан из 40 с небольшим долларов за баррель, так что мы рассчитываем на еще более негативный сценарий. А то, что цена сейчас 60 долларов за баррель, означает, что у нас формируются дополнительные резервные фонды», — заверил аналитик.