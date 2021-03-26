Юрлицам смогут отказать в обслуживании с помощью новой системы ЦБ

Банк России разрабатывает платформу «Знай своего клиента» (ЗСК), которая разделит предпринимателей на категории риска по антиотмывочному закону. В ЦБ ожидают, что к середине 2022 года к системе подключатся все финансовые организации, сообщили «Известия».

На основании пометки в ЗСК банки смогут не обслуживать корпоративных клиентов, однако отвечать за такое решение будут самостоятельно. Самим предпринимателям не нужно будет подключаться к платформе.

«Проект закона предполагает, что банк будет информировать клиента о том, что ему присвоен высокий уровень риска», — указали в ЦБ.

Госдума примет законопроект о ЗСК до летних каникул, рассчитывают в регуляторе. Закон вступит в силу в конце 2021 — начале 2022 года. Еще около полугода потребуется на обкатку системы крупными банками, после чего к ней подключатся остальные.

В ЦБ считают, что запуск платформы позволит снизить нагрузку на бизнес — банки смогут сократить превентивные ограничения при возникновении небольших и технических антиотмывочных рисков.