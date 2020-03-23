Юристы предупредили об опасности не платить по ипотеке в период эпидемии

Согласно закону об ипотечных каникулах, заемщик может рассчитывать на отсрочку ипотечных платежей сроком до полугода. Для этого ему нужно доказать, что из-за эпидемии ухудшилось его материальное положение. Кроме того, Банк России рекомендовал не начислять пени и штрафы должникам, у которых обнаружили коронавирус.

Власти Москвы и Подмосковья в свою очередь объявили, что с пенсионеров не будут взимать штрафы за просрочки платежей по ЖКХ. Распространение коронавирусной инфекции столичные власти официально назвали обстоятельством непреодолимой силы.

Однако с ипотекой ситуация иная: часто в кредитном договоре о форс-мажоре вообще не пишут, сообщила юрист Вероника Сальникова. Если из-за болезни пришлось пропустить менее двух месяцев работы, то банк вряд ли пойдет на реструктуризацию задолженности, отметил адвокат Вячеслав Косаков.

Должнику нужно доказать, что обязательства не исполнялись по уважительным причинам, уточнил юрист Егор Горин. Болезнь и нахождение в карантине, по его словам, вероятно, признают такими причинами, но для этого нужно вовремя сообщить в банк.