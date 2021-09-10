Юристы объяснили, как получить налоговый вычет за образование детей

Родители могут получить налоговый вычет за занятия детей в кружках и секциях. Однако есть одно условие — сумма не должна превышать размер уплаченных налогов. Об этом сообщило URA.ru.

Адвокат Андрей Багаев напомнил, что налоговый вычет составляет 13%.

«У нас за получение образования в принципе положен налоговый вычет 13%. Но эти 13% исходят из того количества налогов, которые заплатил вообще человек в бюджет за последние три года. То есть у нас нельзя получить сумму больше, чем ты заплатил налогов», — объяснил эксперт.

Адвокат Виктор Андреев отметил, что предоставить вычет могут лишь на занятия в тех организациях, которые имеют лицензию на образовательную деятельность. Как правило, вычет нельзя получить на занятия с репетиторами, добавил сайт телеканала «Звезда».

«Если лицензии на образовательную деятельность нет, а у репетиторов, как правило, собственной лицензии нет, то и вычет вы не получите», — уточнил Андреев.

Для того, чтобы получить налоговый вычет, необходимо предоставить документы, которые подтверждают оплату за образовательные услуги.

«Родители должны предоставить в налоговый орган реквизиты, лицензию образовательного учреждения, договор, чеки, подтверждающие затраты на обучение. Федеральная налоговая служба возвращает в течение трех месяцев эти денежные средства в безналичном порядке на реквизиты, которые укажут», — отметил собеседник агентства.