Деньги 30 января 2024, 11:25 Юрист Захаренкова напомнила, что при увольнению работнику обязаны выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск

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При увольнении сотруднику обязаны выплатить не только остаток заработной платы за отработанное время, но и компенсацию за неиспользованный отпуск. Об этом «Москве 24» рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.

Она объяснила, что все деньги должны выплатить в день увольнения. Кроме того, в эту же дату работодатель обязан выдать сотруднику на руки и трудовую книжку.

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«В случае отсутствия работника в день увольнения выплата производится не позднее дня, следующего за тем, когда он предъявит требования о расчете», — объяснила эксперт.

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