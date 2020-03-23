Юрист: выплаты по кредитам можно отложить из-за коронавируса

«Просто приход в Москву или другие большие города коронавируса не является основанием, чтобы не исполнять свои кредитные обязательства. Форс-мажор — это хрупкая конструкция, которая должна быть засвидетельствована Торгово-промышленной палатой. В отношении кредитных обязательств форс-мажор, если этот пункт есть у вас в договоре, не всегда сильно влияет на ваши права и обязанности», — уточнила Духина.

Тем не менее, по словам юриста, отсрочку из-за распространения коронавируса можно получить по одному виду кредита. Это позволяет закон об «ипотечных каникулах» от 31 июля прошлого года. Духина заметила, что отсрочку дадут, если заемщик докажет ухудшение его материального положения из-за коронавируса.

«Это может являться основанием для заемщика, чтобы сформировать заявление в банк со ссылкой на это обстоятельство, поскольку оно меняет жизнь в худшую сторону… Это является основанием для получения отсрочки по кредиту», — добавила эксперт.