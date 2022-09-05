Все новости

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Деньги

06 сентября 2022, 03:59

Россиянам объяснили влияние «Северного потока» на курс рубля

Происшествия

06 сентября 2022, 03:55

Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов

Происшествия

06 сентября 2022, 03:36

Женщина и четверо детей погибли в ДТП на Алтае

Деньги

05 сентября 2022, 13:41

Юрист Воробьев рассказал, как злоумышленники оформляют кредит без ведома человека

Читать 360tv в

В последнее время процедура выдачи кредита или микрозайма значительно упростилась. Мошенники пользуются этой возможностью для оформления займов без ведома людей. Такой информацией поделился юрист Василий Воробьев, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что чаще всего злоумышленники обращаются в микрофинансовые организации. Как правило, такие фирмы выдают средства без личного визита потребителя. Кроме того, не требуются и подтверждающие документы.

Реклама

«Как правило, злоумышленники оформляют договоры займа в микрофинансовых организациях. Сейчас это очень распространенная схема. Многие люди обращались ко мне с таким судебным поводом», — пояснил специалист.

Реклама

Мошенничество

Кредиты

Деньги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама