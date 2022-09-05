Деньги 05 сентября 2022, 13:41 Поделиться Telegram

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Viber Юрист Воробьев рассказал, как злоумышленники оформляют кредит без ведома человека

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В последнее время процедура выдачи кредита или микрозайма значительно упростилась. Мошенники пользуются этой возможностью для оформления займов без ведома людей. Такой информацией поделился юрист Василий Воробьев, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что чаще всего злоумышленники обращаются в микрофинансовые организации. Как правило, такие фирмы выдают средства без личного визита потребителя. Кроме того, не требуются и подтверждающие документы.

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«Как правило, злоумышленники оформляют договоры займа в микрофинансовых организациях. Сейчас это очень распространенная схема. Многие люди обращались ко мне с таким судебным поводом», — пояснил специалист.

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