Юрист Варсеева рассказала, кто не сможет получить налоговый вычет | 360°

Деньги 19 сентября 2022, 16:16 Поделиться Telegram

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Viber Юрист Варсеева рассказала, кто не сможет получить налоговый вычет

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После приобретения недвижимости россияне имеют право получить налоговый вычет. Однако есть категория людей, которые не смогут получить средства от государства. Об этом сообщило РИА «Новости».

Подобное правило распространяется лишь на жилую собственность. Государство вернет вам 13% от двух миллионов рублей в случае приобретения жилья. А при погашении ипотеки можно получить 13% от трех миллионов рублей.

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Однако налоговый юрист Анастасия Варсеева рассказала, что расчитывать на налоговый вычет не смогут самозанятые, которые не имеют иного источника дохода. Кроме того, не получат средства и пенсионеры, так как пенсия не покрывается НДФЛ, передали «Дни.ру».

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