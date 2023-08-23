Деньги 23 августа 2023, 18:54 Юрист Сорокин заявил, что коммунальные услуги могут отключить при большой задолженности

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Долги россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) приблизились к отметке в 900 миллиардов рублей. Юрист Сергей Сорокин рассказал, какие последствия могут быть от неуплаты счетов. Об этом сообщила ТСН24.

Специалист пояснил, что коммунальные услуги могут отключить через два месяца неуплаты. При этом отключение и подключение также должно оплачиваться должником. Однако дом не могут оставить без отопления, а жилье в многоквартирных домах — без холодной воды.

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Также ресурсоснабжающая организация имеет право принудительно взыскать сумму для погашения долга, отправив приказ судебному приставу и в банк, которым пользуется неплательщик.