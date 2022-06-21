Юрист Сорокин рассказал о возможности получить штраф за спил дерева на собственном участке

За спил дерева на собственном участке можно получить штраф, несмотря на то, что территория является частной собственностью. Такой информацией поделился юрист Сергей Сорокин. Об этом сообщила ТСН24.

Эксперт пояснил, что старые деревья относятся к муниципальному городскому достоянию. При этом во время назначения штрафов не учитывают, где именно оно располагается.

«Теоретически каждое дерево в МО город Тула должно быть проинвентаризировано и внесено в специальный реестр. Если человек самовольно спилил многолетнее зеленое насаждение, то он будет привлечен к ответственности за нарушение правил благоустройства города», — пояснил эксперт.

За спиленное дерево на частной территории сумма штрафа будет варьироваться от 100 до 1000 рублей для физических лиц. При этом, если растительность угрожает жизни человека, а также другим деревьям, спилить его можно лишь после получения специального разрешения.