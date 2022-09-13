Юрист Соловьев назвал новый вид мошенничества | 360°

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Юрист Соловьев назвал новый вид мошенничества

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Юрист Иван Соловьев рассказал, что появился новый вид мошенничества. Злоумышленники звонят жертвам и предлагают списать кредиты на законных основаниях. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он уточнил, что обычно после получения предоплаты за услугу, злоумышленники просто перестают выходить на связь. Так же возможен вариант, что клиент получает бесполезную юридическую консультацию.

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Соловьев подчеркнул, что списать кредиты возможно в одном-единственном случае: при банкротстве должника. Это достаточно длительная и сложная процедура, заключил он.

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Мошенничество

Кредиты

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