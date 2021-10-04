Юрист Соловьев объяснил, почему нельзя расплачиваться чужой банковской картой

Использование чужой банковской карты является нарушением закона. Такие действия расцениваются как мошенничество, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам юриста, сама банковская карта является собственностью не человека, а финансовой организации. Держателю карты принадлежит только расчетный счет. При нахождении чужой карты необходимо как можно быстрее передать ее сотрудникам ближайшего отделения банка. Попытки расплатиться ею будут являться противозаконными. В итоге это может привести к уголовному наказанию.

«Современные системы видеонаблюдения и фиксации позволяют четко установить время, место и личности тех, кто платит чужой картой», — пояснил Соловьев агентству «Прайм».

Он добавил, что с учетом других обстоятельств правоохранители смогут легко доказать вину и обвинить воспользовавшегося картой в мошенничестве. Также человека могут обвинить в хищении денег. Если полицейские поймают группу лиц, то наказание может составить до пяти лет лишения свободы. Юрист отметил, что ради пары тысяч рублей рисковать точно не стоит.