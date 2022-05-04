Юрист Соловьев назвал способы снижения кредитной нагрузки

Есть несколько способов выплатить кредит быстрее или снизить кредитную нагрузку. О них RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Если возможности выплачивать долг нет, можно рассмотреть оформление банкротства.

«При этом отмечу, что банкротство физлица — процедура не быстрая, которая подразумевает под собой ряд рисков, в том числе и репутационного характера, однако ее бесспорным плюсом является то, что в случае отсутствия ликвидного имущества, за счет которого могут быть погашены долговые обязательства, последние так и останутся неисполненными», — сказал юрист.

Чтобы снизить долговую нагрузку, также можно заключить договор на рефинансирование кредита. Наконец, чтобы снизить сумму долга или вовсе избавиться от него, можно использовать ошибки, допущенные при заключении договора займа и оспорить его условия.

«Юридическими основаниями признания договора недействительным могут стать условия договора, противоречащие действующему законодательству, отсутствие в тексте договора или приложениях к нему подтверждения факта передачи денежной суммы, опечатки, заполнения от руки, сканированные печати и подписи», — объяснил Соловьев.