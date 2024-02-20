Деньги 20 февраля 2024, 18:04 Юрист Соловьев назвал долгожданным закон о самозапрете на выдачу кредитов

Читать 360tv в

Необходимость предоставить россиянам возможность ставить самозапрет на выдачу кредитов назрела давно. Об этом RT рассказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, кредитная система и ее механизмы давно требовали изменений. Теперь, когда закон приняли во втором и третьем чтении, люди смогут установить самозапрет через Госуслуги или в МФЦ.

Реклама

«Надеюсь, что и мошенники не сразу найдут способ, как обойти эту важную профилактическую меру, способную сберечь деньги, нервы и здоровье наших граждан», — сказал юрист.

Авторы: