20 февраля 2024, 18:04
Юрист Соловьев назвал долгожданным закон о самозапрете на выдачу кредитов
Необходимость предоставить россиянам возможность ставить самозапрет на выдачу кредитов назрела давно. Об этом RT рассказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, кредитная система и ее механизмы давно требовали изменений. Теперь, когда закон приняли во втором и третьем чтении, люди смогут установить самозапрет через Госуслуги или в МФЦ.
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«Надеюсь, что и мошенники не сразу найдут способ, как обойти эту важную профилактическую меру, способную сберечь деньги, нервы и здоровье наших граждан», — сказал юрист.
Кредиты
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