Деньги 01 сентября 2023, 14:35 Юрист Сафин посоветовал составить брачный договор, чтобы не лишиться имущества при банкротстве

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Мужу и жене лучше заранее составлять брачные договоры, например, при регистрации союза, это поможет избежать проблем, если один из супругов погрязнет в долгах. Об этом РИАМО рассказал основатель «Международного юридического бюро» Ирек Сафин.

Он подчеркнул, что подписывать такую бумагу на пороге банкротства бессмысленно, потому что в суде могут быть оспорены все сделки, совершенные за три гола до запуска процедуры. Как напомнил «Петербургский дневник», по закону никто не имеет права отнять у человека единственное жилье или автомобиль, если им пользуется инвалид. Также не тронут то, что было нажито до брака или получено по наследству.

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