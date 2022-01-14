Юрист рассказала, как ускорить получение налогового вычета

Имущественный, социальный, стандартный и профессиональный налоговый вычет можно получить намного быстрее. Для этого необходимо подать заявление до 30 апреля. Такой информацией поделилась юрист, эксперт по трудовому праву, налоговый консультант Валентина Яковлева, передало URA.ru.

«Даже если подать все документы 10 января, проверки налоговые службы начнут только после 30 апреля. До этого времени идет сбор заявлений от граждан. Длятся проверки два месяца, месяц закладывается на перечисление средств», — пояснила специалист.

Она отметила, что если подать документы в феврале, а затем в марте, деньги можно получить уже летом. Руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин обратил внимание на тот факт, что в этом году заявления на вычет принимают до 4 мая.