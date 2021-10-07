Юрист рассказала, как избежать обмана от мошенников

Мошенники в современном мире придумывают все новые и новые способы обмана. Риск наткнуться на аферистов крайне высок. Профессиональный юрист, член союза Торгово-промышленной палаты РФ Елена Эльгерт рассказала, как не стать жертвой обмана. Об этом сообщило РИА ФАН.

Эксперт рассказала о ситуации из своей практики. Она отметила, что к ней периодически приходят люди, которые пострадали от якобы юристов, занимающихся банкротством. Как правило, мошенники обещают помочь людям в период банкротства, забирают деньги и затем не выходят на связь.

«И человек попадает в еще большую долговую яму, оставшись со всеми долгами и отдав псевдоюристам значительную сумму денег. Ведь стоимость услуг по банкротству в настоящее время составляет от 150 тысяч рублей», — подчеркнула специалист.

По словам Эльгерт, в первую очередь стоит проверить фирму, с которой вы планируете сотрудничать. Она отметила, что вы имеете право попросить дать несколько судебных решений или постановлений с участием организации и работающих в ней специалистов. Следом стоит внимательно изучить договор. Он должен быть простым и легким для понимания.

«Не вносите предоплату в размере 100%, максимум 10-15%. Остальное — в рассрочку на период всей процедуры банкротства. Деньги переводите только безналично на расчетный счет фирмы, с которой заключен договор, либо на именную банковскую карту того юриста, с кем заключается договор», — отметила специалист.