Юрист рассказал о важных моментах при продаже недвижимости

Гендиректор юридической компании «Достигация» Артем Баранов рассказал, как минимизировать риски при продаже недвижимости. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он отметил, что в первую очередь следует получать деньги сразу после того, как квартира окажется в собственности у покупателя. Соглашаться на рассрочку не стоит.

«Кредитные обязательства самого покупателя при этом вас никак не касаются», — пояснил эксперт.

Также Баранов посоветовал попросить показать деньги перед сделкой. Можно использовать для их хранения банковскую ячейку, объяснил он.

«Для получения денежных средств вы всего лишь должны предъявить выписку ЕГРН, где значится Ф. И. О. нового собственника (или дополнительные документы по вашей договоренности с покупателем). Все справедливо. В день Х покупатель становится официально собственником объекта, а вы забираете свои деньги», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он посоветовал проверить покупателя и его супруга на признаки банкротства. Сделка, которая совершается с предбанкротным состоянием покупателя может быть признана судом недействительной, объяснил Баранов.