Юрист рассказал о самых грубых ошибках при оформлении ипотеки

Юрист Артем Баранов рассказал о самых грубых ошибках, которые допускают люди при оформлении ипотеки. По его словам, крайне важно учитывать минимальные шансы на последующее внесение правок в условиях кредитного договора с банком, сообщил сайт NEWS.ru.

«Заставить банк изменить условия договора вы не сможете. Банк просто откажет в выдаче кредита и будет прав. Он вам ничем не обязан», — пояснил Баранов.

Как заметил эксперт, некоторые граждане не соизмеряют свои силы и риски при вступлении в сделку. Если заемщик понимает, что ему подходят кредитные условия, то нет смысла переживать о негативных последствиях возможных санкций кредитной организации.

Помимо прочего, ошибкой специалист считает пытаться всеми силами сократить срок кредита за счет увеличения суммы платежа. Он подчеркнул, что лучше всего оформлять заем на как можно больший срок.