Деньги 27 декабря 2022, 13:06 Юрист рассказал о низких шансах вернуть переведенные мошенникам деньги

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Чаще всего россияне попадаются на уловки мошенников при онлайн-покупках. О том, можно ли вернуть переведенные мошенникам деньги, рассказал доктор юридических наук Вадим Виноградов в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, злоумышленники выработали определенную схему обмана. Они создают сайты-однодневки с предложениями товаров по большой скидке, тем самым оказываю психологическое давление на потенциальных покупателей.

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Шансы вернуть переведенные мошенникам деньги низкие, однако они все-таки есть. Для этого необходимо обратиться в полицию, предварительно собрав все доказательства в виде переписок и скриншотов.

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