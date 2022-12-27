27 декабря 2022, 13:06
Юрист рассказал о низких шансах вернуть переведенные мошенникам деньги
Чаще всего россияне попадаются на уловки мошенников при онлайн-покупках. О том, можно ли вернуть переведенные мошенникам деньги, рассказал доктор юридических наук Вадим Виноградов в беседе с Lenta.ru.
По словам эксперта, злоумышленники выработали определенную схему обмана. Они создают сайты-однодневки с предложениями товаров по большой скидке, тем самым оказываю психологическое давление на потенциальных покупателей.
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Шансы вернуть переведенные мошенникам деньги низкие, однако они все-таки есть. Для этого необходимо обратиться в полицию, предварительно собрав все доказательства в виде переписок и скриншотов.
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Мошенничество
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