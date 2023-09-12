Деньги 12 сентября 2023, 03:55 Юрист рассказал, кто может получить прибавку к пенсии Юрист Бударагин: прибавка к пенсии положена за уход за детьми Freepik

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Прибавка к пенсии в размере около двух тысяч рублей положена пенсионерам, на содержании у которых находятся дети, инвалиды или другие пожилые граждане. Об этом, а также о других пенсионных надбавках изданию Ura.ru рассказал руководитель группы юридической помощи «ОНЛАЙН» Александр Бударагин.

По словам юриста, пенсионный фонд обязан удвоить фиксированную выплату, составляющую базовую часть пенсии, пенсионерам 80 лет и старше, а также инвалидам первой группы.

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На надбавку в 50% могут претендовать жители Крайнего Севера и те, кто отработал там определенный срок. Надбавка в размере 25% положена гражданам, которые жили и работали в сельской местности.

Ранее депутаты Госдумы предложили выплачивать 13 пенсию ко дню рождения. Законопроект об этом, инициатором которого выступил вице-спикер от фракции ЛДПР Борис Чернышов, внесли в Госдуму 7 сентября.

По мнению депутата Николая Земцова, вероятность принятия этого закона «весьма высока».