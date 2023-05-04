Деньги 04 мая 2023, 02:02 Юрист рассказал, какие штрафы грозят за поданную позже срока налоговую декларацию Юрист Соловьев: россиянам грозит штраф при подаче налоговой декларации после 17 июля РИА «Новости»

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Кампания по налогу на доходы физлиц в России закончилась 2 мая. Теперь всем, кто не успел подать декларацию, грозит штраф. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт уточнил, что до 17 июля можно успеть подать декларацию с небольшой доплатой. Штраф составит 1000 рублей.

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«Однако при вынесении решения о привлечении к налоговой ответственности, сумма штрафа может быть уменьшена с учетом смягчающих обстоятельств — болезнь, командировка, иной форс-мажор», — уточнил юрист.

Если же вы не успеете подать декларацию и в этот срок — до 17 июля, то заплатить придется намного больше. Налоговый инспектор сам произведет расчет на основании сведений из баз данных и начнет трехмесячную проверку. В итоге вам придется заплатить рассчитанный экспертом налог, штраф не менее 20% от суммы и пени.