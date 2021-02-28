Юрист рассказал, как вести себя при звонке «сотрудника банка»

Мошенники нередко звонят россиянам, представляясь сотрудниками «службы безопасности банка». О том, что делать в этом случае, рассказал юрист Дмитрий Константинов.

«На мой взгляд, лучше положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно по проверенному номеру», — сообщил он «Прайму».

Иначе клиент рискует лишиться денег на своем счету. Константинов напомнил, что настоящие сотрудники никогда не запрашивают пин-код, пароли от интернет-банка, CVC-код на задней стороне карты и коды подтверждения, присылаемые банком.

Нередко преступники используют технологии подмены номера, и на телефоне жертвы он выглядит как номер банка.

Также эксперт напомнил о случаях, когда мошенники клонируют сим-карту телефона. Зная личные данные жертвы, они приходят в салон связи и перевыпускают симку. Банк, видя смену уникального идентификатора сим-карты (IMSI), временно блокирует операции. Для снятия блокировки злоумышленникам нужно получить кодовое слово, которое они узнают у владельца карты.

Константинов посоветовал завести отдельный банковский счет или вклад без банковской карты или интернет-банка, и держать там основные сбережения.

Самым главным правилом в борьбе с мошенниками он назвал бдительность.