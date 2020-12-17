Юрист рассказал, как вернуть деньги за просроченный подарочный сертификат

Еще недавно вернуть средства не удалось бы. Продавцы не возвращали деньги, поскольку в договоре указан срок его действия. Суды поддерживали такие заявления.

«Но, к счастью, сейчас ситуация поменялась кардинально. Верховный суд поставил точку в этом вопросе. И четко указал, что подарочный сертификат — это аванс за будущую работу или услуги», — отметила юрист.

Если работу никто не выполнил, соответственно, отданная сумма подлежит возврату. Требовать свои деньги можно в течение трех лет. Для начала стоит договориться с продавцом мирно. Если он вам откажет в устной форме, разрешается написать претензию в адрес продавца. В ней необходимо потребовать вернуть сумму, на которую был рассчитан сертификат. Также важно указать срок, в течение которого работник должен рассмотреть ваше обращение.

При отсутствии реакции или отрицательном ответе владелец сертификата вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или прокуратуру. Должностные лица рассмотрят действия продавца в свете нормы закона «О защите прав потребителей». Помимо этого, разрешается обратиться в суд с иском о взыскании этой суммы. Причем можно претендовать на возмещение судебных расходов, а также на неустойки за пользование чужими денежными средствами, написала «Русская планета».