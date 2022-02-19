Юрист рассказал, как вернуть часть расходов на лечение от ковида

Россияне могут вернуть часть денег, которые они потратили при лечении от ковида. Сделать это можно с помощью налогового вычета, рассказал юрист Виктор Андреев.

«Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное — наличие [у этой организации] лицензии на осуществление медицинской деятельности», — сказал юрист радио Sputnik.

Он добавил, что часть затрат на восстановление после ковида тоже можно вернуть, если человеку оказывали медицинские услуги. Еще налоговый вычет можно оформить при покупке рецептурных лекарств. Для возвращения средств после лечения нужно заполнить налоговую декларацию, предоставить документ об оплате медицинских услуг и справку из медицинской организации.

«Это можно самостоятельно оформить через личный кабинет налогоплательщика в интернете, не надо никуда ходить», — отметил Андреев.

Подать заявление на получение вычета можно в течение трех лет после уплаты налога. Максимальная сумма затрат может составлять 120 тысяч рублей, а при дорогостоящем лечении — до двух миллионов рублей.