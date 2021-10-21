Юрист рассказал, как обналичить маткапитал
Юрист Васильева назвала три способа обналичивания материнского капитала
Юрист Оксана Васильева для «ФедералПресс» назвала способы получить материнский капитал наличными. Официально это сделать нельзя, однако есть выход.
«По общему праву напрашивается ответ — нет, нельзя получить наличными материнский капитал. Хотя все же ответ на этот вопрос не однозначный, выход найти можно», — сказала юрист.
Закон предусматривает два способа: семьи с невысоким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату материнского капитала по частям. Кроме того, можно получить половину материнского капитала на постройку дома. Построить «коробку» — стены, фундамент и крышу, и получить остаток выплаты наличными.
Васильева добавила, что многие граждане идут на хитрость: покупают квартиру у родственников — например, бабушек и дедушек, чтобы таким образом получить капитал на руки. Сделка должна быть оформлена официально, а после покупки в квартире останутся жить изначальные владельцы.