Юрист рассказал, как обналичить маткапитал

Юрист Оксана Васильева для «ФедералПресс» назвала способы получить материнский капитал наличными. Официально это сделать нельзя, однако есть выход.

«По общему праву напрашивается ответ — нет, нельзя получить наличными материнский капитал. Хотя все же ответ на этот вопрос не однозначный, выход найти можно», — сказала юрист.

Закон предусматривает два способа: семьи с невысоким доходом, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок, могут оформить ежемесячную выплату материнского капитала по частям. Кроме того, можно получить половину материнского капитала на постройку дома. Построить «коробку» — стены, фундамент и крышу, и получить остаток выплаты наличными.

Васильева добавила, что многие граждане идут на хитрость: покупают квартиру у родственников — например, бабушек и дедушек, чтобы таким образом получить капитал на руки. Сделка должна быть оформлена официально, а после покупки в квартире останутся жить изначальные владельцы.