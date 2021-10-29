Юрист рассказал, как не попасться на уловки мошенников при оформлении кредита
Юрист Соловьев посоветовал внимательно проверять документы перед оформлением кредита
Иногда без кредитных средств обойтись не получается. Доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал ИА Nation News о важных правилах, которые стоит соблюдать при оформлении кредита.
По словам эксперта, документы необходимо проверять крайне тщательно. В договоре должны содержаться сведения о сумме кредита, о том, в какой срок и в каком порядке необходимо вносить платежи. Также стоит обратить внимание на условия возврата заемных денег, размеры комиссии и проценты.
Кроме того, данные со стороны банка должны быть заполнены корректно, а реквизиты соответствовать норме. Также стоит уточнить, есть ли возможность досрочного погашения кредита.