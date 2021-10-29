Юрист рассказал, как не попасться на уловки мошенников при оформлении кредита

Иногда без кредитных средств обойтись не получается. Доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал ИА Nation News о важных правилах, которые стоит соблюдать при оформлении кредита.

По словам эксперта, документы необходимо проверять крайне тщательно. В договоре должны содержаться сведения о сумме кредита, о том, в какой срок и в каком порядке необходимо вносить платежи. Также стоит обратить внимание на условия возврата заемных денег, размеры комиссии и проценты.

Кроме того, данные со стороны банка должны быть заполнены корректно, а реквизиты соответствовать норме. Также стоит уточнить, есть ли возможность досрочного погашения кредита.