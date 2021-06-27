Юрист раскрыл подробности выплаты в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком

Пособие в размере 55 тысяч рублей смогут получать родители на больничном для ухода за ребенком до восьми лет. Об этом рассказал гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский.

По словам эксперта, это новая материальная мера поддержки семей с детьми. Родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до восьми лет, смогут получать пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от своего среднего заработка, сообщил «Прайм».

Продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее, добавил юрист. По данным Росстата, сумма в 55 208 рублей — это размер среднего заработка граждан. Однако размер пособия будет утверждается индивидуально, потому что на него будет влиять средняя зарплаты работника, добавил Петропольский.

Он напомнил, что в апреле президент РФ Владимир Путин предложил не учитывать стаж при расчете стоимости больничного по уходу за ребенком до семи лет, чтобы родителям могли предоставить оплату в размере ста процентов. В мае был принят соответствующие закон.