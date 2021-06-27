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    27 июня 2021, 08:06

    Юрист раскрыл подробности выплаты в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком

    Ольга Назаркина

    Пособие в размере 55 тысяч рублей смогут получать родители на больничном для ухода за ребенком до восьми лет. Об этом рассказал гендиректор компании Urvista Алексей Петропольский.

    Юрист раскрыл подробности выплаты в 55 тысяч рублей по уходу за ребенком

    По словам эксперта, это новая материальная мера поддержки семей с детьми. Родители, взявшие больничные для ухода за ребенком до восьми лет, смогут получать пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от своего среднего заработка, сообщил «Прайм».

    Продолжительность стажа не будет учитываться, как это было ранее, добавил юрист. По данным Росстата, сумма в 55 208 рублей — это размер среднего заработка граждан. Однако размер пособия будет утверждается индивидуально, потому что на него будет влиять средняя зарплаты работника, добавил Петропольский.

    Он напомнил, что в апреле президент РФ Владимир Путин предложил не учитывать стаж при расчете стоимости больничного по уходу за ребенком до семи лет, чтобы родителям могли предоставить оплату в размере ста процентов. В мае был принят соответствующие закон.