Деньги 01 декабря 2022, 09:23 Юрист посоветовал россиянам заблокировать старые карты и привязанные к ним счета «Прайм»: юрист Гусятников призвал закрыть неиспользуемые счета в банках piqsels

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Заблокировать карту не значит закрыть счет, который к ней привязан, и некоторые банки снимут деньги за его обслуживание. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм» предупредил россиян об опасности уйти в минус.

Он призвал провести ревизию своих банковских счетов и закрыть неиспользуемые. Клиенты забывают об их существовании, но не все банки обслуживают счета бесплатно, поэтому копится долг. Петр Гусятников посоветовал, во-первых, перечитать договор, во-вторых, удалить приложение банка только после блокировки счета.

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Юрист рассказал еще об одной ловушке, в которую попадают клиенты банков. Они блокируют ненужные карты, но забывают о привязанных к ним счетах. Их тоже нужно закрывать, ведь на них точно так же же может накопиться задолженность. Проверить наличие счетов, открытых после 2014 года, можно на федеральном сайте госуслуг или в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Все открытые раньше придется искать вручную, по памяти и договорам.

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