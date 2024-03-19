Деньги 19 марта 2024, 11:56 Юрист Петрикова рассказала, что медработники получат прибавку в зарплате с 1 апреля

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Медицинские работники в регионах с 1 апреля получат прибавку к зарплате до 50%. Об этом Life рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Она объяснила, что повышение по сути произошло с 1 марта, но увеличенные оклады медработники начнут получать лишь с 1 апреля. Прибавку получат все звенья персонала. Решение увеличить зарплаты медперсоналу возникло из-за недостатка сотрудников.

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«Повышение окладов с 1 апреля касается всех медработников, в том числе и среднего медицинского персонала. Формально повышение началось с 1 марта 2024 года, но выплаты будут происходить только с 1 апреля», — объяснила Петрикова.

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