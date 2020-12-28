Юрист перечислил долги, которые не спишутся при банкротстве

По данным радиостанции «Комсомольская правда», она уточнила, не списываются долги по алиментам, требования кредиторов по текущим платежам, зарплате сотрудникам и за возмещение вреда здоровью.

Кроме того, при неправильном проведении процедуры банкротства или если суд докажет его фиктивным, долги по кредитам также не спишутся.