Юрист перечислил долги, которые не спишутся при банкротстве
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова рассказала, что в случае банкротства списываются далеко не все долги. Об этом сообщило издание «Прайм».
По данным радиостанции «Комсомольская правда», она уточнила, не списываются долги по алиментам, требования кредиторов по текущим платежам, зарплате сотрудникам и за возмещение вреда здоровью.
Кроме того, при неправильном проведении процедуры банкротства или если суд докажет его фиктивным, долги по кредитам также не спишутся.