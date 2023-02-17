Деньги 17 февраля 2023, 12:08 Юрист Павел Зюков рассказал, как самозанятому получить выгодный кредит

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Самозанятые нередко сталкиваются с проблемой получения кредита, но, тем не менее, тоже могут рассчитывать на выгодные условия. Об этом радиостанции Sputnik рассказал председатель Комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков.

По его словам, банки неохотно дают кредиты самозанятым по причине нестабильного дохода. Человек, работающий сам на себя, хоть и может подтвердить свои финансовые поступления через приложение «Мой налог», но требуемую справку по форме 2-НДФЛ предоставить, конечно, не способен. Или сталкивается с другой проблемой. Банки выдают заем без подтверждения дохода, но под более высокую ставку и меньшую сумму. Тем не менее, есть несколько способов получить кредит на выгодных условиях.

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«Можно зарегистрироваться в качестве пользователей смежных банковских продуктов и сервисов. Ряд банков делают определенные шаги навстречу самозанятым, и в них действуют программы потребительских кредитов и ипотеки для клиентов таких сервисов на специальных условиях», — рассказал Павел Зюков.

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Также лучше подаваться в тот банк, где уже открыт счет, на который регулярно поступают деньги, это будет дополнительным плюсом. Но, что касается ипотеки, самозанятым часто повышают первоначальный взнос.