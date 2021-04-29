Юрист объяснил, зачем оборот бумажных денег сократят в России

Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов объяснил, с какой целью оборот бумажных денег сократят в нашей стране, написал Life.

В нынешнем году количество бумажных денег в обращении может уменьшиться. Кроме того, будет усилен контроль налоговой за серыми зарплатами и теневыми сделками.

«Банки ввели ограничения на переводы с карты на карту и снятие наличных в банкомате. Лимиты меняются. Это связано, в частности, с изменениями в 115-ФЗ, который направлен на борьбу с отмыванием доходов и финансированием терроризма», — отметил Брисов.

В среднем лимит на перевод во многих банках составляет сейчас от 30 до 150 тысяч рублей, а на снятие наличных — от 50 до 600 000 в день. По словам эксперта, все операции с наличными существенно меньше защищают права плательщика. Пристальный контроль за переводами будет осуществляться в основном за предпринимателями. В частности речь идет о тех, кто сознательно уклоняется от уплаты налогов.