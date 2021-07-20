Юрист объяснил, в чем подвох погашения кредита со скидкой

В последнее время банки в случае просрочки выплат по кредитам все реже стали обращаться к коллекторам. Вместо этого они идут на уступки — например, предлагают клиенту оплатить только половину долга и закрыть его. Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив объяснил Life, как правильно соглашаться на такое предложение, чтобы не попасть в ловушку.

По словам юриста, необходимо убедиться, что банк или другое кредитное учреждение впоследствии не сможет «реанимировать» долг. Для этого при погашении долга со скидкой нужно потребовать необходимые документы, подтверждающие закрытие долга.

Прежде всего нужно получить от банка официальное подтверждение того, что он согласен предоставить скидку. Это должна быть бумага с печатью. Если банк предлагает просто написать заявление и сразу внести сумму — соглашаться на это не стоит.

«Даже при наличии письменного согласия саму процедуру погашения следует оформить отдельным соглашением к кредитному договору и получить в банке документ, подтверждающий, что по поводу кредита претензий больше нет», — подчеркнул Леськив.

После оплаты кредита необходимо добиться от банка выдачи справки об отсутствии долга. Этот документ нужно хранить не менее трех лет, написал сайт kp.ru.