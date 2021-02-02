Юрист объяснил, кому из граждан России должны платить двойную пенсию

Помимо прочего, две выплаты сразу положены людям, получившим инвалидность вследствие военной травмы, летчикам-испытателям, космонавтам и членам семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Еще Баранов назвал федеральных государственных служащих и тех, кто имеет знак «Жителю блокадного Ленинграда».

По словам специалиста, в отдельных регионах России правило получения такой пенсии работает «через раз». Если человек уверен, что он имеет право на получение выплат в двойном размере, нужно обратиться к работникам территориального пенсионного фонда по месту регистрации. Лучше всего делать это не лично, а в письменном виде. Необходимо заполнить заявление с просьбой о начислении пенсии и собрать пакет соответствующих документов.