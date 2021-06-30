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    30 июня 2021, 17:17

    Юрист объяснил, как получить пенсию по потере совершеннолетнего ребенка

    Полина Гребенщикова

    На пенсию по потере кормильца имеют право не только дети, но и родители, потерявшие обеспечивавшего их взрослого ребенка. Юрист, адвокат Людмила Айвар рассказала ОСН, как получить такие выплаты.

    Юрист объяснил, как получить пенсию по потере совершеннолетнего ребенка

    Для того, чтобы получить пенсию по потере кормильца после смерти совершеннолетнего ребенка, нужно являться нетрудоспособным — инвалидом или пенсионером и иметь пенсию или заработок, недостаточный для того, чтобы материально себя обеспечивать. Для оформления выплат необходимо обратиться в пенсионный фонд.

    «Зачастую пенсионные фонды отказывают в начислении такой пенсии и требуют подтверждения того, что, действительно, умерший ребенок был кормильцем для своих родителей. В этом случае необходимо пройти судебную процедуру», — предупредила юрист.

    В суде будет необходимо установить факт нахождения на иждивении, предоставив документы, например, выписки с банковских карт.