Юрист объяснил, как получить пенсию по потере совершеннолетнего ребенка

На пенсию по потере кормильца имеют право не только дети, но и родители, потерявшие обеспечивавшего их взрослого ребенка. Юрист, адвокат Людмила Айвар рассказала ОСН, как получить такие выплаты.

Для того, чтобы получить пенсию по потере кормильца после смерти совершеннолетнего ребенка, нужно являться нетрудоспособным — инвалидом или пенсионером и иметь пенсию или заработок, недостаточный для того, чтобы материально себя обеспечивать. Для оформления выплат необходимо обратиться в пенсионный фонд.

«Зачастую пенсионные фонды отказывают в начислении такой пенсии и требуют подтверждения того, что, действительно, умерший ребенок был кормильцем для своих родителей. В этом случае необходимо пройти судебную процедуру», — предупредила юрист.

В суде будет необходимо установить факт нахождения на иждивении, предоставив документы, например, выписки с банковских карт.